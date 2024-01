Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2024 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)DEL 9 GENNAIO19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STATALE PONTINA SONO TERMINATE LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL MEZZO PESANTE INCIDENTATO TRA SPINACETO E VIA DI TRIGORIA, LA CIRCONE è REGOLARE, IN DIREZIONE LATINA MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN DIMINUZIONE IN ESTERNA ORA LOCALIZZATE TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA SI RALLENTA TRA A24 E PRENESTINA SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA I CANTIERI SULLA DIRAMAZIONENORD QUESTA SERA DALLE ORE 22.00 E FINO ALLE 06.00 DI DOMANI ...