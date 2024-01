Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2024 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)DEL 9 GENNAIO17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONI DUE INCIDENTI IL PRIMO IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24 CODE A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA L’ALTRO INCIDENTE IN ESTERNA QUI CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD SEMPRE IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO TRA LE USCITE-FIUMICINO E OSTIENSE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI SU VIA FLAMINIA AUTO IN CODA DA VIA TUSCIA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE ALTRE CODE INTERESSANO VIA NOMENTANA SIA IN LOCALITà SANT’ALESSANDRO SIA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE CASI IN DIREIZONE MENTANA SULLA VIA PONTINA PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL ...