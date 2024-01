Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2024 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)DEL 9 GENNAIO17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA RIAPERTA LA SOLA CORSIA DI SORPASSO IN DIREZIONE LATINA PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL MEZZO PESANTE INCIDENTATO, PERMANGONNO LE CODE DA SPINACETO A VIA DI PRATICA SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONI DUE INCIDENTI IL PRIMO IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24 CAUSA CODE A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA L’ALTRO INCIDENTE IN ESTENA CAUSA CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD ORA LE COSOLARI RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA ALLA’LTEZZA DEL RACCORDO E DI TIVOLI TERME, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI, VERSO MENTANA ANCHE LA FLAMINIA AUTO IN CODA DA VIA ...