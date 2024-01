Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2024 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)DEL 9 GENNAIO16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL MEZZO INCIDENTATO LA PONTINA RESTA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE LATINA, FORTI DISAGI CODE A PARTIRE DA SPINACETO NEL SENSO OPPOSTO CODE DA SPINACETO AL RACCORDO QUI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN GALLERIA LA CIRCONE è REGOLARE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO MA VEDIAMO NELLO SPECIFICO IN INTERNA CODE TRA TIBURTINA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONESUD SULLA VIA TIBURTINA PER ...