Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2024 ore 11 | 30

(Di martedì 9 gennaio 2024)DEL 9 GENNAIO11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO ABBASTANZA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA E PROPRIO SULLA PONTINA SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA VERSOSEMPRE PER LAVORI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLATARQUINIA TRA CERVETERI E LADISPOLI QUALCHE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO MENTRE SULLA CASSIA PERMANGONO DELLE CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ...