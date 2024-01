Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2024 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)DEL 9 GENNAIO7.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO TRA CARSOLI E TAGLIACCOZZO IN DIREZIONE TERAMO CODE PER INCIDENTE INVECE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONESPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZINESUD E APPIA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral