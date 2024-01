Via il termine “signori” alla Consulta | così cambia la dicitura delle sentenze

Nel frattempo, le prospettive a mediosi sono oscurate per molte economie indi sviluppo a causa del rallentamento della crescita nella maggior parte delle principali economie, della ...... ho sentito il botto ma non ho visto chi ha sparato e neppure ho visto Pozzolo con la pistola in mano, la pistola l'ho vista aldella serata quando i marescialli l'hanno messa", ha ...Nel frattempo, le prospettive a medio termine si sono oscurate per molte economie in via di sviluppo a causa del rallentamento della crescita nella maggior parte delle principali economie, della ...Il Tar dà il via libera al progetto di velocizzazione della Roma-Pescara: «Nessuna illegittimità dei decreti sulla compatibilità ambientale» ...