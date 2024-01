Veronica ora è Michele | il tribunale autorizza il cambio di sesso

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il sogno è diventato realtà:diventa a tutti gli effetti. Due mesi fa l’annuncio: una 39enne (o meglio un 39enne, visto che si sente – e quindi per noi è – un maschio), originaria di Torre del Greco da 30 anni a Terni, sta completando la transizione di genere “female-male“ e sceglie di raccontare la sua storia, mettendoci la faccia e il nome. È il primo, nel capoluogo umbro., 39enne di origine campana che vive a Terni da anniIldi Terni, in forma collegiale presieduto dal giudice Monica Velletti, ha infatti accolto l’istanza presentata dall’uomo (che già tutti conoscono col nome di elezione),ndolo a “sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali da femminile a maschile” e disponendo “la rettifica degli atti di stato ...