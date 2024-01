Vasco Brondi | “Un segno di vita” anticipa l’album in uscita a marzo

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 9 gennaio 2024) FERRARA –pubblica mercoledì 10 gennaio il suo nuovo singolo “Undi” (Carosello Records), canzone chee dà il titolo al nuovo progetto discografico ine al tour di 12 date che partirà in aprile. Si tratta di un ritorno molto atteso, a distanza di tre anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Tornano i Simply Red: il 26 maggio esce “Time” ‘The Best’, il simbolo di Tina Turner James Blunt torna con “Who We Used To Be” Alicia Keys: in arrivo la nuova edizione di ‘The Diary Of Alicia Keys’ 55 candeline per il White Album, ecco la cover-drinklist “The Fab Four” Mika: è uscito il nuovo album “Que Ta Tète Fleurisse Toujours”