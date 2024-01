Vannacci candidato? Pensi a fare il generale Senaldi | parole pesantissime | Video

(Di martedì 9 gennaio 2024) Che ne sarà delRoberto? Il segretario della Lega Matteo Salvini gli ha ufficialmente offerto una candidatura alle prossime elezioni europee tra le fila del Carroccio, l'autore del contestatissimo libro Il mondo al contrario, che tanto ha fatto infuriare sinistra e amanti del politicamente corretto alla fine della scorsa estate, non ha ancora sciolto le riserve dicendo di volerci riflettere su a mente fredda. Ma la polemica è già scoppiata. Ospite di Tagadà su La7, il condirettore di Libero Pietromette in guardia sia il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture sia. "Non sono d'accordo con Salvini, non è che unpossa scrivere un libro. Come non è opportuno che i giudici della Corte dei Conti facciano dei tweet dicendo 'facciamo schiantare ...

Per il generale «sono tutte fantasie». Crippa del Carroccio: «Il generale la pensa come noi». E se dunque «dovesse proporre per candidarsi, noi ... (corriere)

Tutto lo scandalo, tutto il polverone sollevato è secondo me incomprensibile - aggiunge il generale- Ho sempre rivendicato la possibilità di dire ciò che penso, in maniera compiuta senza ..."Mi sonocinque volte in Europa, non mi spaventa... Ma prima c'è il congresso di Forza ... dice il vicepremier della Lega che torna a "chiamare il generale: mi piacerebbe averlo in ..."Ringrazio il ministro per l'offerta della candidatura. Valuterò a mente fredda e deciderò nel futuro perché per il momento faccio e continuerò a fare il soldato con determinazione e passione come è s ...“Dopo un libro manifesto la candidatura di Vannacci è molto probabile”, così Pietro Senaldi sulla proposta di Salvini di candidare – se disponibile – il generale ...