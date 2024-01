Valzer con Bashir dopo 15 anni rimane tristemente attuale

“Sta piangendo! Rocco Siffredi sta piangendo! Non lo abbiamo mai visto piangere!” Ad accorgersi dell’emozione fino alle lacrime del porno divo in ... (europa.today)

Bisogna spianare la ?Via del Cotone? indiana per sostituire la meno fortunata Via della Seta cinese, da cui l?Italia è uscita. Parlare con Vladimir ... (ilmattino)

... Amici 2023 e Verissimo Su Canale5 L'Arca di Noè ha raccolto 2.694.000 spettatoriil 16.2%. ...(19.3%) nella prima parte e 2.502.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte denominata Giri di. ...Il finale è tutto sulle note di Strauss,gli intramontabili, il pizzicato - polka e la travolgente marcia di Radetzky, per onorare l'autentica tradizione viennese e austriaca dei concerti ...Il Pisa ha iniziato a muoversi in uscita. Si sonda il terreno per due under: Il primo è Petar Zovko, terzo portiere dello Spezia. L’altro è il calciatore rumeno Alexandru Borbei, classe 2003, del Lecc ...Notizia non disponibile. Puoi guardare la prima pagina.