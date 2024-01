Valverde dice no all'Arabia Saudita | '30 milioni non mi cambieranno la vita'

Garcia siconcentrato solo sulla Fiorentina ma rimarca il buono che ha visto contro i fenomeni ... "Non puoi lasciare libero di tirare un giocatore comeche ha quella forza nel tiro, dei ...... " Il regolamentoche dopo un rimbalzo non è rigore . Gliel'ho detto all'arbitro, sono penalty ... invece, sul calcio d'angolo che ha originato il definitivo 2 - 3 su tiro di: tanti i ...C`è chi dice no alle ricche offerte dell`Arabia Saudita. Tanti giocatori hanno respinto la corte dei club della Saudi Pro League e altri si promettono di farlo.