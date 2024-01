Valmontone – Aggrediscono titolare di un bar e minacciano Carabinieri

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nel pomeriggio di lunedì 8 gennaio, idella Stazione di Colleferro, coadiuvati da quelli della Stazione di Artena, intervenuti su richiesta di una barista, prima molestata e poi aggredita verbalmente, hanno arrestato due uomini, un 43enne e un 39enne, entrambi italiani, gravemente indiziati di violenza e minacce a pubblico ufficiale in concorso. Nella circostanza, la donna ha denunciato che i due uomini hanno consumato un caffè al bar e le hanno rivolto degli apprezzamenti che non ha gradito e richiesto aiuto ad una sua collega che era nel retro del banco, invitando poi i due uomini, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta ad una pregressa assunzione di alcool, ad accomodarsi all’esterno dell’attività previo pagamento delle consumazioni. Queste frasi della barista avrebbero scatenato l’ira dei due uomini che hanno prima iniziato a ...