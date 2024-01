Valentina e Francesca Ferragni | sfida di bikini tra sorelle

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il 2024 diè iniziato al caldo. Mentre a Milano, Chiaraè alle prese con il pandoro-gate, le dueminori si sono concesse una fuga ai Tropici. Seychelles per, in viaggio d’amore con il fidanzato, Matteo Napoletano. Maldive per, che sta trascorrendo la sua luna di miele insieme al marito, Riccardo Nicoletti, e al figlio, Edoardo. Dall’Asia all’Africa, èalpiù sexy. Chiaraa Milano Chiaraposa su uno dei divani della casa nuovaSono settimane complicate per la famiglia. Prima di Natale la vicenda legata alla vendita del pandoro ...