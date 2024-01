Valentin Carboni | l'Yildiz dell'Inter | la previsione di Marotta e il piano per il futuro

TOP 7,5 : quelli del Frosinone lo stanno ancora cercando. Eh niente, non lo hanno trovato. Lui invece ha trovato un bel gol e una gran prestazione. Bene, bravo, bis. Mazzocchi FLOP 4:......McKennie Juventus 2 Manuel Lazzari Lazio 2 Alexis Blin Lecce 2 Antonino Gallo Lecce 2 Nicola Sansone Lecce 2Gendrey Lecce 2 Davide Calabria Milan 2 Pedro Pereira Monza 2 Valentín...Tre punti in più rispetto ad un anno fa, Palladino ha raggiunto gli obiettivi. Dalla crescita dei giovani al “rilancio“ di giocatori come Gagliardini.Attenzione Inter, c'è un problema in attacco. Come sottolinea anche oggi la Gazzetta dello Sport, Inzaghi si scopre con la coperta corta nel reparto offensivo, in cui dietro Thuram ...