Utero in affitto e gender due follie Francesco zittisce la sinistra

(Di martedì 9 gennaio 2024) Una prolusione a tutto tondo, quella pronunciata ieri da Papadinnanzi ai componenti del corpo diplomatico accreditati presso la Santa Sede. Incentrata molto sul posto della persona in questo mondo solcato da conflitti, nella necessità di recuperarne la sua centralità e la sua dignità. E svolgendo anche un passaggio che probabilmente non avrà lusingato quanti, nel comparto della cultura progressista, mirano ad una appropriazione integrale del pensiero alla base del pontificato di. Il Pontefice ha affermato una chiara lettura del concetto di diritti umani. La via della pace ne «esige il rispetto», ha affermato, «secondo quella semplice ma chiara formulazione contenuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, di cui abbiamo da poco celebrato il 75esimo anniversario. Si tratta di principi ...

L’appello per la pace in Medio Oriente, Ucraina e in tutti i luoghi attraversati da quello che ha definito “un vero e proprio conflitto globale”; ... (secoloditalia)

Ha usato parole come fendenti il Papa su un tema su cui la Chiesa non ammette discussioni. E Francesco ha ribadito questo concetto ieri in occasione dell'udienza con il corpo diplomatico. "La via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa". Una prolusione a tutto tondo, quella pronunciata ieri da Papa Francesco dinnanzi ai componenti del corpo diplomatico accreditati presso la Santa Sede.