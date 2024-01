Uso sostenibile dell' energia | le tecnologie Bosch aiutano i consumatori

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024) LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) –, sia sull'uso in strada che nelle nostre case, prosegue nell'elettrificare le propriee le soluzioni per l'uso, considerando l'idrogeno la chiave per soddisfare la richiesta globale dicon impatto zero. Al Consumer Electronics Show 2024 di Las Vegas, in Nevada, l'azienda presentae applicazioni che non si limitano a rendere la vita più facile, sicura e confortevole, ma anche più: tutto per il bene del pianeta. Negli ultimi 50 anni il consumo globale diè raddoppiato e continua a crescere di circa il 2% annuo. I carburanti fossili oggi forniscono circa l'80% del consumo diglobale. In termini di ...