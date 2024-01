Urso “Governo in campo per rilanciare l' ex Ilva di Taranto”

(Di martedì 9 gennaio 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “Ile quindi lo Stato è in, oggi più che mai, per salvare ela siderurgia italiana, anche e soprattutto quella rappresentata dall'exdi, da quello che era il più grande sito siderurgico europeo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine della sua partecipazione all'evento Pitti Immagine a Firenze. “Ilè incon la ferma intenzione dila siderurgia italiana-ha aggiunto-. E' inqui in Toscana, dove a breve annunceremo ulteriori investimenti nel sito siderurgico di Piombino; è ina Terni, dove entro poche settimane concluderemo l'accordo di programma ...

E in ogni caso ilha sempre assicurato col ministro del Lavoro, Marina Calderone , che gli ... Inviato anche un documento ai ministri Salvini,e Fitto dove si evidenzia che le regole dell'...... peraltro in un settore strategico per l'Italia come la siderurgia e questa è stata la risposta: un fallimento delMeloni e del ministro'. 'Oggi è successa una cosa che non doveva ...La rassicurazione del ministro per le Imprese e il Made in Italy: "Il Governo è in campo con la ferma intenzione di rilanciare la siderurgia italiana" ...Firenze, 9 gen. (LaPresse) - "Il Governo e quindi lo Stato è in campo, oggi più che mai, per salvare e rilanciare la siderurgia italiana, anche e soprattutto ...