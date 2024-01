Uova ritirate dai supermercati per allarme salmonella | quali sono i lotti contaminati

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il ministero della Salute ha svelato d’aver proceduto al richiamo immediato di alcunididai. Divieto immediato di vendita per numerose confezioni a marchio Alicom. Il motivo? Certificata presenza di. I cittadini hanno dunque corso un rischio enorme, considerando come iconsiderati corrotti siano ben 24. Di seguito tutte le informazioni relative al caso, ma soprattutto indicazioni necessarie per chi abbia acquistato una o più confezioni. Ecco cos’è accaduto ei rischi in caso di ingestione.Il 2 gennaio 2024 il ministero della Salute ha disposto l’immediato ritiro daidi 24diAlicom, prodotte da ...