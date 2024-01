Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 9 01 24

Leggi su isaechia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Negli anni di cose strane ane abbiamo viste così tante che ormai non mi stupisco di nulla. Eppure devo dire che vedereche si scannano per Alessandro Vicinanza riesce a perplimermi. Sarà che, per gusto strettamente personale, non trovo Alessandro MINIMAMENTE attraente (e no, non è un fatto estetico, è proprio tutto il resto il problema), sarà che le dame storiche del parterre, Roberta Di Padua su tutte, sembrava stessero aspettando chissà quale dio sceso dall’Olimpo che fosse degno del loro interesse, ma io davvero resto spiazzata nel vedere tutti sti drammi scatenati da una persona con cui non uscirei a prendere un caffè manco se mi regalasse tutti i palloncini gonfiati sul pianeta terra e quello che, diciamocelo chiaramente, altro non è che uno scarto di Ida Platano (e già qui…) attraverso il quale ha ...