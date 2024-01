Unity Software annuncia un taglio del 25% del personale

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) –, azienda leader nella tecnologia per il gaming, hato lunedì un drasticodella sua forza lavoro, che vedrà la cessazione di 1.800 posti di lavoro, pari a circa il 25% del. Questa decisione è l’ultima di una serie di licenziamenti che hanno colpito l’azienda e arriva in un momento di significative sfide per il settore. Nonostante la notizia, le azioni dihanno registrato un balzo di quasi il 5% nel trading after-hours. Secondo quanto riportato in un documento regolamentare, questi tagli sono parte di un piano di ristrutturazione aziendale. Già a novembre,aveva comunicato agli investitori di voler implementare una “valutazione comprensiva” del proprio portafoglio prodotti e una revisione finanziaria ...

