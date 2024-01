Ungheria-Italia | Europei Pallanuoto femminile | ultime e diretta TV

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Ungheria , partita valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di ... (sportface)

E' stata la ventesima volta chesi sono affrontate agli Europei di pallanuoto dal 1938 ad oggi. Nelle diciannove partite precedenti l'aveva vinto 7 volte segnando ......DI FINALE Croazia vs Serbia Israele vs Gran Bretagna Francia vs Germaniavs Repubblica Ceca QUARTI DI FINALE Olanda vs Gran Bretagna Grecia vs Francia Spagna vs Croaziavs...Questa sera alle 20.30 si disputa il quarto di finale degli Europei di pallanuoto femminile che vedrá protagonista l’Italia. Il Setterosa infatti di troverá davanti la temibile Ungheria, che punta ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida - Il calendario completo dei quarti di finale Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia ed Ung ...