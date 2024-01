Un' altra gaffe della sinistra FdI condanna i saluti romani

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Scontro sulla commemorazioneStrage di via Acca Larentia a Roma. Lì, dove il 7 gennaio 1978 furono uccisi due militanti di destra a colpi di arma da fuoco (un terzo giovane morirà qualche ora dopo durante gli scontri con le Forze dell'Ordine). L'agguato fu rivendicato dai Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale, ma i responsabili non sono mai stati individuati. Dunque si sono ritrovati, l'sera, centinaia di manifestanti che hanno effettuato il saluto romano. La scena gira sui social e scatena le opposizioni. Il Pd presenta due interrogazioni, alla Camera e al Senato. La valanga di dichiarazioni prosegue per tutto il giorno. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi osserva: «Meloni dia un segnale, dicendo che queste immagini sono sbagliate». L'operazione è un po' questa, cercare di tirar dentro Presidente del Consiglio, Fratelli d'Italia ...