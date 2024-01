“Una risata allunga la vita?” | lezioni di Cabaret tedesco a Roma

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gen. (askanews) – Il sodalizio dell’attore e regista Bruno Maccallini, attivo soprattutto in Germania dove gode di una vasta popolarità, con la studiosa Antonella Ottai esperta didegli anni ’20-’30, si consolida nel laboratorio teatrale “Unala?”, articolato progetto didattico-performativo che trae spunto dalla scena comica di Weimar, a partire dai tempi prosperi a quelli più critici, fino al punto di non ritorno, quando molti artisti dello spettacolo leggero vanno incontro alla deportazione e allo sterminio, o per ragioni razziali (erano in gran parte ebrei) o per motivi politici, senza per questo smettere di esibirsi nei lager in cui erano confinati. A margine del laboratorio teatrale, il 22 Febbraio 2024 presso il Goethe-Institut-Rom ...