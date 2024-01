Una proposta conservatrice per l’Europa L’idea di Ippolito

Leggi su formiche

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il 2024 sarà certamente l’anno politico delle elezioni europee. Questo è senz’altro vero, anche se probabilmente sarà anche l’anno zero di una nuova idea di Europa che potrebbe gettare le basi dell’avvenire. È l’esperienza a corroborare questa previsione. Non è possibile ripercorrere qui le diverse tappe che hanno portato alla genesi e al consolidamento economico ed istituzionale del nostro continente, a partire dalla tragedia che ha concluso la Seconda guerra mondiale. Tuttavia un punto decisivo deve essere tenuto presente nel giudizio sull’importanza del citato appuntamento elettorale che abbiamo dinnanzi. L’Unione non è nata con l’aspirazione di essere un nuovo superstato e non ha mai avuto l’intento di divenire minimamente un’alternativa individualista alle sovranità nazionali, consolidatesi nella modernità. Si è trattato piuttosto di un cammino di collaborazione tra popoli che ...