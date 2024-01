‘Una bugia per due’ al cinema dal 1° febbraio | commedia senza buoni né cattivi

(Di martedì 9 gennaio 2024) È stato diffuso il trailer italiano della brillantefrancese Unaper due, diretta da Rudy Milstein e interpretata da Vincent Dedienne, Clémence Poésy e Géraldine Nakache. Il film, unaintelligente e sottile, racconta una storia fondata sull’apparenza e su come principi e valori vengano spesso messi da parte per sedurre, essere accettati e compiacere la società. La pellicola è in arrivo nelle sale italiane da giovedì 1, distribuita da Officine UBU. Dedienne è l’avvocato Louis, un bravo ragazzo costretto dalle circostanze a ricoprire il ruolo dirdo. A mano a mano, le ‘piccole’ bugie di lui avranno imprevedibili conseguenze coinvolgendo una serie di personaggi. Tra questi, Elsa, la manager dello studio legale presso cui lavora, interpretata da Clémence Poésy, e ...

Commedia brillante "Se devi diredilla grossa" Foligno, 9 gennaio 2024 - Con il patrocinio del Comune di Foligno, mercoledì 10 gennaio alle ore 21, la compagnia 'Teatrotredici' porta in scena la commedia brillante "Se devi ...... Vanishing and Other Stories (2009) - tra i migliori libri dell'anno per 'The Globe and Mail' e finalista per il Governor General's Award for… segui News Correlate Emanuela Anechoum...