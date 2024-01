Un iPhone 16 con intelligenza artificiale integrata proprio come per i Samsung

(Di martedì 9 gennaio 2024) Per questo 2024 possiamo aspettarci un15 con. L’anno appena iniziato vedrà il lancio del primo smartphone con IA generativa, ossia ilGalaxy S24 previsto per l’imminente 17 gennaio. Ebbene, Apple non sarebbe da meno per la prossima generazione di melafonini di punta: questo è quanto ritengono gli analisti della banca d’investimento Morgan Stanley- Forseper il risultato raggiunto dal concorrente numero uno, dalle parti di Cupertino starebbero accelerando il lavoro sull’. Un chiaro segnale in questa direzione dovrebbe giungere già durante la tradizionale conferenza annuale WWDC di giugno. Durante l’evento dedicato alle soluzioni software ...

