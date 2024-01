Un giallorosso salta Francavilla | un altro entra in diffida

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGaetano Auteri può stare tranquillo. Contro la Virtusl’allenatore del Benevento riavrà a disposizione sia Talia che Karic, allungando di fatto le soluzioni in mediana. Due ritorni che andranno a compensare lo stop di Tello. Il colombiano è stato ammonito contro la Turris, rimediando il quinto cartellino giallo che ha fatto scattare in automatico la squalifica per un turno comminata dal Giudice Sportivo. Il centrocampista, dunque, non ci sarà sabato al “Giovanni Paolo II” e non è detto che l’apparizione nei minuti finali nel derby con i corallini non possa essere stata la sua ultima in. Per il resto, infortunati a parte, il tecnico di Floridia avrà tutti a disposizione. Da segnalare, infatti, l’ingresso indi Ferrante, giunto alla quarta ammonizione del suo campionato. ...