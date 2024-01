Ultime Notizie Roma del 09-01-2024 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere un apertura di giornale mentre la guerra tra Israele e hamas continua procurare morte e disperazione a casa ma anche in cisgiordania e nel sud del Libano il capo della diplomazia statunitense è atterrato ieri sera a Tel Aviv dove oggi incontro di vertici politici e militari di Israele per cercare di limitare l’espansione del conferimento spingendo per una deeskalation questa mattina una delegazione italiana è tornata al Cairo per negoziare sugli ortaggi ma ieri attacco israeliano in Libano hanno provocato la morte di due dirigenti di hamas e hezbollah Malesia città dello stato ebraico annunciato di essere passato ad una fase piu chirurgica delle sue operazioni che puntano ad annientare avanti con attacchi mirati nel centro e nel sud ...