Ultime Notizie Roma del 09-01-2024 ore 13 | 10

(Di martedì 9 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio anno 2023 il tasso di occupazione è rimasto invariato al 68% quello di disoccupazione scende al 75 percento mentre il tasso di inattività cresce al 30 31 lo comunica l'Istat precisando che rispetto al mese precedente aumentano gli occupati gli inattivi mentre diminuiscono i disoccupati il tasso di occupazione ottobre era il 77 il numero degli occupati farà 23 milioni 743 Mila è incompleto superiore di novembre 2022 di 520 mila unità che corrispondono a un incremento di 551000 dipendenti permanenti e 26.000 autonomi mentre il numero di dipendenti a termine inferiore di 57000 unità Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito delle indagini della procura di Milano dal centro il caso del pandoro Pink Christmas prodotto dall'azienda piemontese Balocco

..."profondamente turbata per la strumentalizzazione di una parte dei media che diffondenon ... Da oltre un anno, e soprattutto nellesettimane, sono state riportate numerose informazioni ...Il ragionamento è sistemico ed a vasi comunicanti, e leche arrivano da questi giorni sul ... escursioni, tour in ebike e alpinismo, oltre alle5 piste ancora attive". Insomma, le ..."Insisterò sull'imperativo assoluto di fare di più per proteggere i civili e per garantire che l'assistenza umanitaria arrivi nelle mani di chi ne ha bisogno", ha inoltre dichiarato Blinken, che ha ...Le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Aggiornamenti e news in tempo reale su cultura, politica, cronaca, economia, sport, calcio, musica.