Ultime Notizie Roma del 09-01-2024 ore 10 | 10

(Di martedì 9 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Chiara Ferragni per truffa aggravata nell’ambito delle indagini della procura di Milano con al centro il caso del pandoro Pink Christmas prodotto dalla Balocco l’iscrizione è stata decisa dal Procuratore aggiunto Gianni Fusco piena fiducia nella magistratura questo il primo commento degli fluente indagata anche Alessandra Balocco presidente è amministratore delegato dell’azienda piemontese per lei così come per Ferragni È reato ipotizzato in base anche una sentenza della Cassazione e truffa aggravata dalla minorata difesa dei consumatori in quanto commessa col sistema informatico una relazione depositata dalla guardia di finanza in procura Milano ha modificato la prospettiva accusatoria dell’indagine sul cosiddetto da frode in commercio a truppa decisiva una serie di mail ...