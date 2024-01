UFFICIALE | gli Urawa Reds ingaggiano un ex Torino

(Di martedì 9 gennaio 2024) Samuel Gustafson ha firmato per gli, squadra giapponese che ha partecipato all'ultimo Mondiale per Club, uscendo sconfitta dal...

Primo weekend di Serie A del nuovo anno, ma le trattative non si fermano. La Juventus sorpassa l’Inter per Djalò , Napoli al lavoro su tre colpi. La ... (notizie)

Il club francese del Marsiglia ha ingaggiato in prestito dai turchi del Besiktas il centrocampista camerunese Jean Onana (classe 2000 ex Bordeaux... (calciomercato)

2024-01-08 21:28:16 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Filippo Terracciano é ... (justcalcio)

