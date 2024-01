Udinese | si vede finalmente Brenner | le condizioni

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lefisiche di, attaccante brasiliano dell’, dopo il lungo infortunio. Tutti i dettagli L’ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, il primo in gruppo per l’acquisto estivo. REPORT – «Seduta pomeridiana per i bianconeri al centro sportivo Bruseschi. Lavoro di recovery per i giocatori con maggior minutaggio contro la Lazio mentre gli altri elementi della rosa hanno svolto un lavoro a secco alternato ad esercitazioni sul possesso. A concludere la seduta partite a campo ridotto. Hanno lavorato in gruppo Giannetti, Zemura, Pafundi e.Domani è in programma una doppia seduta».

