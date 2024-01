Ucraina | Shoigu | ' nel 2023 uccisi oltre 215mila soldati di Kiev'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Mosca, 9 gen. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa russo Sergeiha affermato che nelle forze armate ucraine hanno perso più diuomini. "Le truppe russe stanno metodicamente riducendo il potenziale di combattimento delle forze armate ucraine - ha aggiunto - Nell'ultimo anno, le perdite nemiche hanno superato lepersone e e 28mila armi". Parlando in teleconferenza con la leadership delle forze armate russe,ha affermato che la ricerca da parte didi opportunità per ricostituire i ranghi dell'esercito ucraino non farà altro che prolungare il conflitto militare: "Su istigazione dei Paesi occidentali, il regime dicontinua a condurre i suoial massacro e sta cercando ogni opportunità per ricostituire i ...

