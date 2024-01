Ucraina | Kiev | ' abbiamo carenza di missili antiaereo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gen. (Adnkronos) - "L'ha unadi". Lo ha detto il portavoce dell'aeronautica Yuriy Ihnat parlando alla televisione e spiegando che "ha ne ha utilizzati una riserva considerevole in tre recenti attacchi" Il mese scorso il Congresso degli Stati Uniti non è riuscito ad approvare un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di dollari per la sicurezza a favore dell', mentresta aspettando di ricevere un pacchetto da 50 miliardi di euro dalla Ue, la cui consegna è incerta dopo il veto posto dall'Ungheria. Ihnat ha affermato che spera che i ritardi vengano superati presto poiché l'dipende dalle forniture occidentali per una serie di esigenze difensive. "Oggi disponiamo di sempre più ...