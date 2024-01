Tuttohotel 2024 alla Mostra D’Oltremare | ecco come aprire e gestire una struttura ricettiva

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 gennaio 2024)– salone eespositiva per hotel, b&b e strutture ricettive, prenderà il via tra una settimana, da lunedi 15 a mercoledi 17 gennaio, presso ladi Napoli. Attesa, utile, di confronto per tutti gli operatori del settore, da privati proprietari a catene alberghiere fino ai diversi professionisti, e nelle varie fasi, per arredatori, direttori, consulenti ecc., che qui troveranno un concentrato di qualità di ogni area di acquisizione o di consulenza, necessaria peruna. Con un successo cresciuto nel tempo della prime edizioni con oltre 120 espositori e 10.000 visitatori, oggiquarta edizione, mira a diventare l’appuntamento di riferimento per gli addetti ...