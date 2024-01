Tutto pronto per gli Europei di pattinaggio artistico | Bergamo protagonista con le coppie di IceLab e non solo

(Di martedì 9 gennaio 2024)a Kaunas, in Lituania, per i Campionatididi figura edizione 2024. Nonostante le temperature rigide (si percepiscono -19 gradi), da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio all’interno della Zalgirio Arena la temperatura verrà surriscaldata dalle performances degli oltre cento partecipanti, che daranno battaglia per la conquista del titolo continentale. Conedinevitabilmente protagonisti. Da seguire con particolare attenzione la prova nel settore delledi, dove i nostri Sara Conti e Niccolò Macii, freschi di argento al Grand Prix, vorranno bissare la splendida prova dell’anno scorso a Espoo (Finlandia), dove conquistarono un titolo storico per l’Italia, accompagnato dall’argento dei ...

fino al punto in cui non viene più aggiornato con le patch ed èper essere sfruttato da una ... Mentre il proprio team fail possibile per fermare un attacco, è importante ricordare di ...Una escalation di violenza che non si arresta e che colpisce sempre isoccorso o le ... Il ladro ha rubatoquello che ha trovato nella stanza del personale medico. Nel secondo caso invece, ...L'imprenditore Rinaldo Callegaro porterà in giro per l'Italia la sua nuova idea di bar: un pullman lungo 18 metri allestito ad hoc ...ROMA - "Io sono pronto alle sfide di questo 2024, anno che mi affascina per tanti motivi, innanzitutto per le sfide elettorali che potrebbero cambiare molte leadership in tutto il mondo. E per chi com ...