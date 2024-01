Tumore pancreas e colon | studio su vaccino contro recidive

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Si chiama ELI-002 ed è un candidatoche in unodi fase I ha mostrato il potenziale di prevenire ledi tumori dele del-retto con mutazione Kras in pazienti precedentemente sottoposti a intervento chirurgico. I risultati del trial condotto da ricercatori dell’MD Anderson Cancer Center dell’University of Texas sono pubblicati su ‘Nature Medicine’ e sono espressione di uno dei filoni di ricerca aperti nel campo dei vaccini anticancro. Questo nello specifico è unil cancro mirato ai linfonodi, progettato per ridurre la probabilità di‘addestrando’ le cellule T a riconoscere le mutazioni Kras, e consentendo loro di identificare ed eliminare le cellule mutanti Kras. E’ anche un ...

"I pazienti che sono stati sottoposti a intervento chirurgico per cancro alsono ancora a rischio di recidiva della malattia, anche dopo aver terminato la chemio. Ciò è particolarmente ..."Non smetterò mai di essere grato a Gianluca Vialli ". Fedez non usa giri di parole per ricordare l'ex calciatore morto un anno fa per unal. Proprio la malattia li aveva fatti conoscere per telefono : i due, purtroppo, non si incontreranno mai dal vivo. Ma quando Vialli ha saputo che anche il rapper stava per affrontare ...(Adnkronos) – Le pazienti sottoposte a intervento di mastoplastica additiva che affrontano una diagnosi di tumore al seno “possono essere sottoposte a ricostruzione immediata con protesi definitiva po ...Si chiama ELI-002 ed è un candidato vaccino che in uno studio di fase I ha mostrato il potenziale di prevenire le recidive di tumori del pancreas e del colon-retto con mutazione Kras in pazienti prece ...