Tsitsipas | “Ho 25 anni | ho ancora molto tempo per vincere gli slam”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Stefanosha rilasciato un’intervista al The Guardian in cui ha affrontato diversi temi, da ciò che ha imparato nel 2023 allo stato attuale del circuito. Partendo da cosa si aspetta dal 2024, il greco ha dichiarato: “Ho abilità, so come colpire la palla. Il mio corpo è in grado di gestire partite lunghe, quindi abbiamo già risolto molte parti del puzzle. La mente è il prossimo grande capitolo che devo sbloccare per ottenere sette vittorie costanti eun Grande. È l’unico modo per battere i tuoi principali rivali in un testa a testa, non solo uno, ma forse tre o quattro nello stesso torneo. Una volta capito come farlo, tutto avverrà in modo naturale“. Sempre sugliTsitsi ha proseguito: “Alcaraz ne ha vinti due, uno contro Novak e l’altro contro Ruud. Sto aspettando la mia occasione, ho 25 ...