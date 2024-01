Tsitsipas e la sfida senza freni a Sinner | ' Cosa devo dimostrare'

Non poteva esserci esordio migliore alle Atp Finals di Torino per Jannik Sinner , che batte con in due set con un doppio 6-4 Stefanos Tsitsipas , ... (ilgiornaleditalia)

MELBOURNE (Australia) - Lo scorso anno aveva sfiorato il successo agli Australian Open , ma alla fine il solito Novak Djokovic lo aveva sconfitto in rimonta. Quest'anno Stefanosci riprova con rinnovate ambizioni. "Sto aspettando la mia occasione - sottolinea il tennista greco al The Guardian - non sono più il ragazzino che andava a caccia di grandi vittorie senza ......vissuta sul finale della scorsa stagione (con tanto di Coppa Davis alzata al cielo) mentre il campione romano non vede l'ora di tornare in campo dopo oltre quattro mesi d'assenza dall'ultima...Il tennista greco è pronto per iniziare la nuova stagione con rinnovate ambizioni e nuovi avversari da battere ...Sarebbe sciocco pensare che lo abbia fatto a cuor leggero. Che non abbia valutato le conseguenze della sua decisione Spinge e fatica Berrettini, il ritorno in competizione ufficiale dopo oltre quattro ...