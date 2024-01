Trump sceglie la vendetta come strategia | ma conviene poco persino a lui

(Di martedì 9 gennaio 2024) Al terzo anniversario dall’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 non ci sono più infingimenti: Donalddefinisce gli assalitori “ostaggi”, chiede al presidente in ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Come luogo simbolola Pennsylvania (Stato in bilico nelle rilevazioni demoscopiche) e in ... che Biden ha voluto contrapporre al sovversivoperché seppe lasciare il potere. E poi c'è l'...... che probabilmente vedranno confrontarsi di nuovo Joe Biden e Donald. Tra gli altri paesi ... l'isola che la Cina non riconosce come indipendente ma che ogni 4 annila propria presidenza ...Com'è cambiato l'anniversario del 6 gennaio in questi tre anni e i limiti dell'analisi: è come nel 2020. Alcune rilevazioni, alcune indicazioni elettorali e il senso del primo mandato di Biden ...(ANSA) - WASHINGTON, 06 GEN - Per le elezioni Usa del 2024, Donald Trump può contare su 28 Stati (e un distretto del Maine) solidamente dalla sua parte o orientati verso di lui, per un totale di 272 ...