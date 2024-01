Truffa ad Aprilia | rubati gioielli e denaro per 25mila euro | vittima un 79enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 gennaio 2024) Una vera e propria. Lo scorso 8 gennaio, i carabinieri della Stazione di, deferivano in stato di libertà una cittadina rumena, classe 98, in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto. La 25enne, quel giorno, rubava dalla casa di un, monili d’oro per un valore di20.000,00 e la somma contante di 4.000,00. La donna inoltre, solo tre giorni prima, aveva rubato dall’interno dell’autovettura della somma contante di 1.000,00. In base alle ricostruzioni fornite dai carabinieri, sembra che la ragazza abbia sviluppato una sorta di ‘amicizia’ con l’anziano, tale da ricevere la sua fiducia. Una volta ottenuta, non ci ha pensato su due volte e lo ha, di fatto, ‘ripulito’. Gratta e Vinci ‘Il Miliardario’: vinti 500milaad ...