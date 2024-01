Trentino | Fugatti vuole abbattere 8 orsi all’anno | il disegno di legge del presidente della Provincia

(Di martedì 9 gennaio 2024)ottoogni anno per i prossimi tre anni. È il primo provvedimento presentato in giunta dalautonoma di Trento, Maurizio, all’inizio del suo secondo mandato alla guida del. Ildidovrà ora essere discusso dal consigliole: prevede appunto la possibilità di uccidere fino a 24entro il 2027, per ridurre la popolazione di plantigradi presenti sul territorionel suo intervento programmatico ha spiegato: “Siamo lavoro per portare in quest’aula il prima possibile la nuovache consentirà l’abbattimento fino a 8 esemplari l’anno, ...

...magistratura e animalisti per la situazione attuale è solo un paravento all'incompetenza di... Il vero problema e il nucleo centrale delle vicenda degli orsi inè la gestione: per la ...Ma a preoccupare i sindacati anche in fatto che, per, 'sarà quasi impossibile pagare tanto di più inil personale sanitario'.Maurizio Fugatti contro gli orsi: "Lavoriamo per portare in quest'aula il prima possibile la nuova legge che consentirà l'abbattimento fino a 8 esemplari l'anno".TRENTO. Sono passati mesi ma la Pat ancora non sa se davvero i tre orsi di cui si è parlato a Mi Manda Rai 3 domenica e che per la trasmissione sarebbero stati avvelenati, sono morti per avvelenamento ...