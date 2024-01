Trenitalia e la promozione su WhatsApp | “E’ una truffa”

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unaa nome dista girando viae promette viaggi gratis per tutto l’anno, “ma è una offerta fake impropriamente attribuita a. Lo confermastesa interpellata dall’Adnkronos. “Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti” aggiunge la società. “Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostro social. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali” sottolinea. “Questa– ribadisce la società – non ha nulla a che fare cone qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da ...

Come funziona la truffa La truffa si ...Ci dispiace deludervi, Trenitalia non sta regalando viaggi gratis per un anno. Quella che sta circolando su WhatsApp è una promozione fake ...La carta regalo Trenitalia torna ad essere onnipresente sulle bacheche del social Facebook e non solo, promettendo un anno di viaggi gratis da nord a sud della nostra penisola.