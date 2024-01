Tre anni di Daspo e denuncia per il papà dei fratelli Shpendi Ha aggredito un calciatore a Cesena

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il questore di Forlì -, Claudio Mastromattei, ha disposto ilper Liman(per tutti Alex), padre del giocatore delCristian, dopo gli avvenimenti relativi all’incontro di calcio- Olbia di domenica sera allo stadio Manuzzi, quando l'uomo, a partita appena terminata, è entrato in campo tentando di colpire con un pugno il portiere della squadra sarda . Per...

È curioso il fatto che la televisione – di cui in questi giorni si celebrano i 70 anni dalla prima trasmissione in Italia – fosse stata presentata ... (ilfattoquotidiano)

Morta in vacanza davanti agli occhi del marito e i figli : Sara aveva 40 anni ed era in gita con la famiglia a Londra. Sara Caretto, era fuori ... (caffeinamagazine)

Tre anni di Daspo per Liman Shpendi , padre del giocatore del Cesena Cristian, in seguito a quanto accaduto al termine della gara di Lega Pro contro ... (sportface)

Fu soprannominato il serial killer della riviera dei Cedri e negli'90 fu responsabile di 4 omicidi in serie: un autista eagricoltori. Lui è Francesco Passalacqua e la sua furia omicida fu frenata solo dopo l'arresto. A distanza diil serial killer è ...Il nome Milano, utilizzato l'ultima volta negliottanta per la versione destinata al mercato ... moto e motociclo Scopri di più LAB24 Il prezzo della benzina Scopri di piùvarianti, ...Anno nuovo, vita nuova: questo detto vale sicuramente per Tiziano Ferro che ha deciso di dare uno scossone alle sue certezze.Partendo dallo storico manager, Fabrizio Giannini, piantato in asso dopo 23 ...La showgirl ha realizzato il sogno della sua bambina di festeggiare un compleanno a tema Barbie. Tutto è stato curato nei minimi particolari tra trucco, passerella e palloncini ...