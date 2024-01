Trasferiti i veterani della 43esima brigata Putin | rumors sulla mossa drastica | per Kiev è finita?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Approfittando del momento di grande difficoltà dell'artiglieria ucraina, la Russia potrebbe dare il via a una massiccia offensiva e riportare il conflitto nella zona di Kharkiv. "I segnali sui movimenti minacciosi delle truppe di Mosca sono stati evidenziati da alcuni analisti, tra cui un rapporto dell'Institute for the Study of War, e confermati solo in parte da autorità locali ucraine, mentre i vertici nazionali negano il pericolo", scrive la Repubblica in un retroscena. E molti elementi vanno in questa direzione. Intanto"ha trasferito in quell'area i. Sono gli unici dotati dei cannoni da 203 millimetri, i più potenti di tutti, e hanno appena ricevuto scorte di munizioni dalla Grecia. Ieri lì sono apparsi i tank Abrams donati dagli americani, finora rimasti di ...