Tragico schianto in Tirolo | precipita la cabina di una funivia Quattro feriti gravi video

(Di martedì 9 gennaio 2024) Una intera famiglia dituristi danesi è rimasta gravemente ferita nella caduta di unadi unapresso l’impianto sciistico di Hochoetz, nelaustriaco. Come reso noto dalla polizia di Innsbruck, si tratta del padre, di due suoi figli di 19 e 20 anni e del fratello dell’uomo, zio dei giovani. L’incidente sarebbe stato causato dalla caduta di un albero sul cavo della, che ha provocato la caduta dellacon a bordo idanesi per un’altezza di sette metri. Nell’impatto al suolo, i passeggeri sono rimasti tuttiin maniera grave, con uno in condizioni critiche. Al momento, si esclude che l’incidente sia dovuto a un guasto tecnico. Nell’incidente, ha aggiunto il portavoce “a causa delle oscillazioni, ...

