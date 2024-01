Tragedia nella notte a S Maria di Licodia | 22enne perde il controllo dello scooter | batte la testa e muore

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pubblicato il 9 Gennaio, 2024si è verificata durante lain via Cavaliere Bosco a Santadi, nel Catanese, dove un ragazzo di 22 anni, Santi Placido, proveniente da Biancavilla, ha perso la vita presumibilmente a seguito di una caduta con conseguente impatto dellamentreva ildel suo. Gli operatori del servizio sanitario 118 sono intervenuti sul luogo, trasportando il giovane al centro ospedaliero di Biancavilla, dove purtroppo è deceduto poco dopo. I Carabinieri del Comando Stazione di Santadisono arrivati sul posto e stanno ancora conducendo un’indagine sull’incidente, tuttavia, al momento, non hanno ancora chiarito la dinamica dell’evento.

Tragedia nella notte in via Cavaliere Bosco a Santa Maria di Licodia, nel Catanese. Un giovane di 22 anni originario di Biancavilla – Santi Placido – è morto probabilmente cadendo a terra e sbattendo ...