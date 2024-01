Traffico Roma del 09-01-2024 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità difficoltà sulla Pontina per un mezzo pesante incidente è chiuso il tratto tra Torvaianica e Castelno in direzione Pomezia e per questo si sono formate lunghe code a partire da Spinaceto e poi per un altro incidente altre code tra la Colombo il raccordo sempre in uscita dalla capitale in direzione del centro auto in coda tra Tor de’ Cenci e il raccordo per incidenterallentato sulla Nomentana all’altezza del raccordo in direzione del centro città in mente anche in via del Quadraro all’incrocio con via Selinunte Enel sottovia di Corso Italia in direzione di Piazza Fiume iniziati ieri i lavori di sostituzione dell’ultimo tratto dei binari della linea tranviaria che collega Piazza Venezia Casaletto i lavori interessano il ponte ...