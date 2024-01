Traffico Roma del 09-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione lunghe code sulla Pontina sia per un incidente sia per lavori di manutenzione tra Castelno Castel di Decima nelle due direzioni sempre per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Prenestina alla diramazione disud e ancora per incidente rallentamenti su viale Cesare Pavese all’altezza di via Giacomo debenedetti infineancora con suonato sul lungotevere da Ponte Palatino a ponte Garibaldi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità